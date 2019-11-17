Новітній російський безпілотник "Оріон" упав за 70 метрів від житлових будинків під Рязанню. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tjournal, за інформацією місцевих ЗМІ дрон впав поряд із житловими будинками, в місці, де часто гуляють місцеві жителі. У пресслужбі губернатора Рязанської області визнали, що "Оріон" гепнувся за 70 метрів від житлових будинків.

Він впав під час випробувального польоту до аеропорту Протасово. При цьому підкреслили, що постраждалих немає. Причини аварії поки не уточнюються. За даними ТАСС, проблеми у безпілотника почалися ще до посадки.

"Оріон" вважається першим російським БПЛА, повністю спроєктованим в РФ і побудованим тільки з російських комплектуючих. У серпні в Міноборони РФ відзвітували про початок його серійного виробництва.

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