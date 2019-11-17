Навіть за часів Єжова до "дітей ворогів народу" ставилися цивілізованіше, - адвокат про затримання голови "Укрексімбанку" Гриценка

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це заявив захисник Гриценко Денис Галанський.

"На момент нападу Олександр Гриценко вів сина (11 років) на заняття у музичний гурток. На очах сина батька скрутили, надягли кайданки і кинули і мікроавтобус. Дитину, що була нажахана звірячим поводженням з батьком, кинули у під’їзді коло жінки консьєржа.

На момент викрадення у квартирі, де проживає Гриценко, дорослих членів сім’ї не було, перебував лише старший син 14 років з учителем музики. Мати дітей перебуває за кордоном з 13 листопада. Консьєрж привела дитину додому.

Гриценко тривалий час не знав нічого про долю і стан дитини.

В подальшому намагаючись приховати свої протиправні дії Говорущак О.М. склав дивний документ про те, що він начебто передав дітей Гриценка під подальший нагляд та опіку інспектору сектору ювенальної юстиції Новохатньому А.В.

При цьому з самого документа випливає, що діти перебувають у зачиненій квартирі з "дорослою людиною, яка представилася вчителем музики" та відмовилася відчинити двері.

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Отже, абсолютно очевидно, що дитину було покинуто напризволяще, а інспектор ювенальної юстиції, якщо і був на місці події, прибув значно пізніше аби "прикрити" бандитів і "прийняти дітей під нагляд і опіку," не бачивши їх у вічі.

Навіть у часи Єжова та Вишинського до "дітей ворогів народу" ставилися цивілізованіше".

Нагадуємо, 16 листопада ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.

Пізніше стало відомо, що Гриценко не викрадений, а затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури.