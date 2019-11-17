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17.11.19 11:59

Захоплені РФ українські кораблі виводять з окупованої Керчі, - "Крим.Реалії" (оновлено). ФОТО

Захоплені українські військові катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" в супроводі російської берегової охорони 17 листопада вивели з акваторії "Генмола" в окупованій Керчі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, катери в супроводі російських кораблів слідують Керченською протокою в бік Чорного моря.

Місцевість на підступах до території військової частини, де перебували українські катери, перекрита, чергують російські поліцейські і люди в цивільному.

Захоплені РФ українські кораблі виводять з окупованої Керчі, - Крим.Реалії (оновлено) 01
Захоплені РФ українські кораблі виводять з окупованої Керчі, - Крим.Реалії (оновлено) 02
Захоплені РФ українські кораблі виводять з окупованої Керчі, - Крим.Реалії (оновлено) 03

Згідно з міжнародною базою відстеження судів Мarine Тraffic, українські буксири "Сапфір", "Титан" і "Гайдамака" перебувають у Чорному морі біля берегів Криму, ймовірно, для того, щоб забрати захоплені Росією українські військові кораблі і супроводити їх в порт.

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Станом на 10 годину ранку вони перебували навпроти Фороса, станом на 11.30 вони були навпроти Алупки.

Захоплені РФ українські кораблі виводять з окупованої Керчі, - Крим.Реалії (оновлено) 04

Вранці на причалі було помітно пожвавлення, люди в помаранчевих жилетах були на березі і на борту катера.

Захоплені РФ українські кораблі виводять з окупованої Керчі, - Крим.Реалії (оновлено) 05

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