Сьогодні в Білорусі відбуваються парламентські вибори

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Виборчі дільниці в країні відкрилися о 8:00 за місцевим часом і працюватимуть до 20:00. Всього відкрито близько шести тисяч дільниць для голосування, в тому числі 46 іноземних.
Вибори 110 депутатів Палати представників проводяться лише по одномандатних виборчих округах, жодних партійних списків на виборах у Білорусі ніколи не було. Цього разу для участі у виборах було зареєстровано 560 кандидатів, у тому числі від трудових колективів, як у часи СРСР, а також політичних партій.
Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів. Вибори визнаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяли участь більше половини виборців округу, внесених у списки.
Вибори до парламенту Білорусі повинні були відбутися наступного року. Однак раніше президент країни Олександр Лукашенко оголосив, що вони відбудуться восени, а наступного року будуть вибори глави держави.
Після 1995 року жодні вибори не були визнані ОБСЄ як вільні та демократичні.