Ще два свідки розмови Трампа із Зеленським дали свідчення в Конгресі США

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомляє в неділю інформагентство dpa.

Йдеться про колишнього співробітника Ради національної безпеки США Тіма Моррісона і співробітницю віцепрезидента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс.

Увечері в суботу були оприлюднені розшифрування свідчень Моррісона і Вільямс у скороченому вигляді.

Судячи з цих документів, Вільямс назвала спрямоване до Зеленського прохання Трампа провести антикорупційне розслідування щодо його ймовірного суперника на президентських виборах 2020 року, Джо Байдена і його сина Гантера "незвичайним" і "недоречним".

"У моїх очах це [вимога] вказувало на можливу наявність інших мотивів для утримання військової допомоги", - заявила Вільямс. За її словами, ситуація виглядала так, ніби йшлося більшою мірою про "особистий політичний порядок денний" президента, ніж про зовнішньополітичні інтереси США.

Зі свого боку, Тім Моррісон підтвердив, що часткове призупинення виплати допомоги Україні було пов'язане з вимогою оголосити про намір провести розслідування щодо сім'ї Байденів і компанії Burisma. Водночас Моррісон вказав, що він не помітив у розмові Трампа з Зеленським, що відбулася 25 липня, нічого незаконного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сондленд заявив Трампу, що Зеленський погодився провести розслідування проти Байденів, - співробітник посольства США в Києві Холмс. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.