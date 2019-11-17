Лукашенко заявив про рішення балотуватися на виборах президента Білорусі в 2020 році

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Лукашенко сказав журналістам у неділю в Мінську.

"Я свою кандидатуру запропоную на цих виборах, але якщо я відчуватиму, що ви категорично проти, то, звісно, я переживатиму, але, хоч там як, ви маєте мою кандидатуру відкинути на виборах", - сказав.

За його словами, він не образиться, якщо його не підтримають на якихось виборах.

Однак, продовжив президент, "якщо ви цінуєте стабільність, цю дійсність, розвиток нашої держави, спокій, щоб вас не продали, не загнали кудись, суверенітет, незалежність, то ви самі повинні прийти і сказати: президенте, ти ще здоровий, балотуйся, будь ласка".

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Зазначимо, Олександр Лукашенко є незмінним президентом Білорусі з 1994 року. Він вигравав вибори в 2001, 2006, 2010 і 2015 роках.