Від початку поточної доби в зоні ООС зафіксовано 3 ворожих обстріли на Донецькому напрямку, втрат немає, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"О 7-й годині ранку поблизу Новомихайлівки розпочався ворожий обстріл зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, що тривав 40 хвилин.

З о пів на 11-ту противник зі станкових протитанкових гранатометів 20 хвилинобстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Лебединського.

В районі Красногорівки по позиціях наших військ окупанти після 11-ї години вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

За наявною інформацією, упродовж поточної доби втрат вОб’єднаних силах немає".

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