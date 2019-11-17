Українці Атдаєв і Светківська стали чемпіонами світу з MMA

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на xsport.

Атдаєв став чемпіоном світу, здолавши американця Ісраеля Галвана, Светківська перемогла австралійку Олівію Укмар.

Крім того на чемпіонаті світу-2019 бронзові медалі завоювали українці Дарина Самчик (до 52,2 кг) і Дмитро Ружицький (до 93 кг).

Нагадаємо, влітку на відкритому чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств українець Ата Атдаєв завоював першу в своєму житті золоту медаль континентальної першості. У фіналі турніру Атдаєв переміг рішенням суддів досвідченого росіянина Сулеймана Бершігадова.

Светківська також завоювала "золото", у фінальній сутичці перемігши рішенням суддів шведку Ніну Беч.

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