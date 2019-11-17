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17.11.19 13:40

Українці Атдаєв і Светківська стали чемпіонами світу зі змішаних бойових мистецтв (MMA)

У суботу, 16 листопада, в Бахрейні на чемпіонаті світу з MMA Ата Атдаєв (до 56,7 кг) та Анастасія Светківська (до 52,2 кг) завоювали для України золоті медалі.

Українці Атдаєв і Светківська стали чемпіонами світу зі змішаних бойових мистецтв (MMA)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на xsport.

Атдаєв став чемпіоном світу, здолавши американця Ісраеля Галвана, Светківська перемогла австралійку Олівію Укмар.

Крім того на чемпіонаті світу-2019 бронзові медалі завоювали українці Дарина Самчик (до 52,2 кг) і Дмитро Ружицький (до 93 кг).

Нагадаємо, влітку на відкритому чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств українець Ата Атдаєв завоював першу в своєму житті золоту медаль континентальної першості. У фіналі турніру Атдаєв переміг рішенням суддів досвідченого росіянина Сулеймана Бершігадова.

Светківська також завоювала "золото", у фінальній сутичці перемігши рішенням суддів шведку Ніну Беч.

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