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17.11.19 13:48

Новий міністр оборони Молдови Гайчук виявився шанувальником найманців РФ на Донбасі

Віктор Гайчук, який обійняв посаду міністра оборони Молдови в сформованому 14 листопада уряді, виявився шанувальником терористичних угруповань на Донбасі.

Новий міністр оборони Молдови Гайчук виявився шанувальником найманців РФ на Донбасі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Нинішній глава міноборони Молдови захоплювався "духом і мужністю" донбаських бойовиків ще в листопаді 2016 року, виступаючи на заході в Академії наук Молдови.

"Мене часто запитують, навіщо Молдові армія, якщо ми ніколи не переможемо? І я наводжу лише один приклад - Донбас. У Донбасу військових близько 10 тисяч, практично як у Національній армії Молдови. А в українського війська 168 тисяч. Так, по-простому. Тобто, дух, віра є ефективнішою в боротьбі. Якщо боєць вірить у свого командира, любить батьківщину, тоді він переможе і з менш сучасним озброєнням, ніж у супротивника", - заявив тоді Гайчук.

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За даними видання, до приходу в уряд Гайчук був радником президента Молдови Ігоря Додона, секретарем Вищої ради безпеки. Гайчук є родичем Додона.

Нагадаємо, влада в Кишиневі цілковито перейшла до рук проросійських сил. 14 листопада в Молдові призначили новий уряд. Прем'єр-міністром замість проєвропейського політика Маї Санду став радник президента-соціаліста Йон Кіку. Загалом шість із 11 міністрів до кабміну працювали радниками президента Ігоря Додона.

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