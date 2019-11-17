Новий міністр оборони Молдови Гайчук виявився шанувальником найманців РФ на Донбасі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Нинішній глава міноборони Молдови захоплювався "духом і мужністю" донбаських бойовиків ще в листопаді 2016 року, виступаючи на заході в Академії наук Молдови.

"Мене часто запитують, навіщо Молдові армія, якщо ми ніколи не переможемо? І я наводжу лише один приклад - Донбас. У Донбасу військових близько 10 тисяч, практично як у Національній армії Молдови. А в українського війська 168 тисяч. Так, по-простому. Тобто, дух, віра є ефективнішою в боротьбі. Якщо боєць вірить у свого командира, любить батьківщину, тоді він переможе і з менш сучасним озброєнням, ніж у супротивника", - заявив тоді Гайчук.

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За даними видання, до приходу в уряд Гайчук був радником президента Молдови Ігоря Додона, секретарем Вищої ради безпеки. Гайчук є родичем Додона.

Нагадаємо, влада в Кишиневі цілковито перейшла до рук проросійських сил. 14 листопада в Молдові призначили новий уряд. Прем'єр-міністром замість проєвропейського політика Маї Санду став радник президента-соціаліста Йон Кіку. Загалом шість із 11 міністрів до кабміну працювали радниками президента Ігоря Додона.

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