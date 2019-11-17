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17.11.19 15:10

Резервісти 25-ї ОПДБр відпрацювали на зборах безпарашутне десантування. ФОТО

Рзервісти оперативного резерву першої черги, які проходять військові збори в 25 окремій повітряно-десантній бригаді ДШВ на Дніпропетровщині, відпрацювали безпарашутне десантування за допомогою спеціального обладнання "Канат-1"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Десантування виконуються з транспортно-бойового вертольоту Мі-8 у повному спорядженні зі зброєю, з висоти 20-ти метрів.

Резервісти 25-ї ОПДБр відпрацювали на зборах безпарашутне десантування 01

Перш ніж приступити до практичного виконання завдань, резервісти-десантники відпрацювали усі необхідні елементи на повітрянодесантному комплексі військової частини під наглядом досвідчених офіцерів повітрянодесантної служби та інструкторів.

Резервісти 25-ї ОПДБр відпрацювали на зборах безпарашутне десантування 02

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Після виконання спусків резервісти займали кругову оборону майданчика для приземлення та по команді здійснювали переміщення на визначені рубежі тощо.

Резервісти 25-ї ОПДБр відпрацювали на зборах безпарашутне десантування 03

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