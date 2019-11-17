Кількість жертв вибухів у Балаклії збільшилася до трьох - один військовослужбовець помер у лікарні, - Генштаб ЗСУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб Збройних сил України на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" у неділю.

"Решта військовослужбовців, які також постраждали внаслідок події, перебувають на лікуванні, загрози їхньому життю нема", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області.

Унаслідок вибухів у Балаклії 2 сапери загинули, 5 зазнали поранень.

За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу, 15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 - групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів. Пожежу, яка виникла внаслідок вибуху, було оперативно локалізовано та ліквідовано.

Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв про 2 загиблих і 4 поранених військових унаслідок вибухів.

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