Саміт "нормандської четвірки" відбудеться до кінця року, конкретні терміни обговорюються, - помічник Путіна Ушаков

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Можливо, так. Я думаю, що цього року цілком буде шанс провести. Я не можу говорити про конкретні терміни, оскільки їх ще обговорюють, але очевидно цього року", - сказав Ушаков в ефірі телеканалу Росія-1.

Так він відповів на запитання, чи можливе тепер проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" з урахуванням того, що розведення сил на Донбасі відбулося.

Читайте також: Зустріч нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі, - Офіс президента

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи йдеться про зустріч наприкінці листопада, Ушаков сказав: "Якщо мене питати, то до кінця року буде проведено, так".

Прессекретар президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі також сказав, що зустріч може відбутися до кінця року. "Ми сповнені оптимізму щодо того, що відбудеться (до кінця року. - Ред), бо конкретних термінів наразі немає", - сказав Пєсков.

Читайте також: Безпосереднього взаємозв'язку між зустріччю "нормандської четвірки" й ухваленням закону "Про особливий статус Донбасу" немає, - Пєсков

Нагадуємо, раніше в Офісі президента України повідомили, що досягнуто домовленості про проведення саміту в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.