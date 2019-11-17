Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського й Ахметова, - Рябошапка

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю Kyiv Post, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цій країні немає жодної недоторканної особи. Ми маємо дуже сильну підтримку з боку президента та парламенту. Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського, навіть Ахметова та будь-якого іншого олігарха. Будь-кого може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо він скоїв злочин і є докази", - сказав Рябошапка.

За словами генпрокурора, існує політична воля для розкриття найбільших злочинів, але "не варто очікувати дива". Генпрокуратура не винесе підозри олігархам вже зараз.

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"У нас є вся потрібна нам політична воля, але для того, щоб розслідувати справи дуже впливових людей, потрібен ще один компонент - професійні потужності прокуратури. Іноді в держави не вистачає потужностей, щоб переслідувати надвпливових людей. Вони контролюють медіа та цілі галузі економіки. Вони можуть досить ефективно протистояти державі. Ми розбудовуємо наші потужності, але розуміємо, що рівень довіри до прокуратури наразі дуже низький", - заявив Рябошапка.

"Це процес еволюції. Я не можу діяти революційно, борючись проти наймогутнішої людини в країні", - сказав Рябошапка, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи може громадськість очікувати, що Коломойського чи когось із подібних до нього олігархів буде притягнуто до кримінальної відповідальності за банківське шахрайство, що коштувало клієнтам "Приватбанку" 5,5 млрд дол.

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