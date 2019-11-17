Після повернення захоплених кораблів Росія має припинити кримінальну справу проти українських моряків, - Полозов

Про це заявив адвокат моряків Микола Полозов на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Полозов нагадав, що Міжнародний трибунал ООН із морського права 25 травня цього року зобов'язав РФ негайно повернути Україні малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ", рейдовий буксир "Яни Капу" і 24 членів екіпажів захоплених військових кораблів. На початку вересня військовополоненим українським морякам було змінено запобіжний захід, і вони змогли повернутися в Україну.

"Отже, підпункт 1 (b) наказу трибуналу російською владою було виконано. Те ж стосується підпункту 1 (a) про повернення кораблів. Наразі кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" виводять із Керчі, і після їхньої передачі Україні Російська Федерація зможе надати звіт трибуналу ООН про виконання двох пунктів травневого наказу", - зазначив адвокат.

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"Після повернення в Україну захоплених моряків і їхніх кораблів природним і розумним завершенням всієї цієї історії в Росії має бути припинення кримінальної справи проти моряків", - підкреслив Полозов.

Нагадуємо, 17 листопада захоплені українські військові катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" в супроводі російської берегової охорони вивели з акваторії окупованій Керчі.

У Прикордонному управлінні ФСБ Росії у Криму заявили, що кораблі повернуть Україні 18 листопада.

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