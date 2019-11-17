Євро-2020: збірна України зіграла внічию зі збірною Сербії в останньому відбірковому матчі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Господарі відкрили рахунок на дев’ятій хвилині з пенальті (Тадич). Українці відігралися на 33-й хвилині, гол забив Яремчук.
Після перерви серби вдруге вийшли вперед після голу Митровича на 56-й хвилині. Збірна України врятувала матч на 3-й доданій хвилині, відзначився Артем Бєсєдін.
Нагадуємо, збірна України достроково кваліфікувалися на Євро-2020.
В іншому поєдинку групи В збірна Люксембургу з рахунком 0:2 програла команді Португалії, яка з другого місця вийшла на Євро-2020.
Вже визначилися 16 із 24 учасників фінального турніру Євро-2020: Бельгія, Італія, Росія, Польща, Україна, Іспанія, Англія, Франція, Туреччина, Чехія, Фінляндія, Швеція, Голландія, Хорватія, Австрія і Португалія.
Жеребкування Євро-2020 відбудеться 30 листопада в Бухаресті (Румунія). Матчі чемпіонату Європи відбуватимуться в 12 містах із 12 червня до 12 липня 2020 року.