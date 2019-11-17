Найближчий радник Зеленського Єрмак працює на Кремль, - Піонтковський

Про це заявив аналітик Андрій Піонтковський, який мешкає в США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Як докази своїх висновків Піонтковський наводить повернення Росії в ПАРЄ, з якої свого часу її вигнали за анексію Криму; демонстративне запрошення Емманюелем Макроном Путіна в Брегансон напередодні саміту G7; спробу президента США Дональда Трампа заморозити військову допомогу Україні і його енергійну кампанію щодо повернення Путіна в G8, затвердження "Північного потоку-2", невеликий укол голландського парламенту.

На думку політолога, деякі ключові фігури нової української команди явно працюють не на Україну.

Таку інформацію в Конгресі США нібито озвучили відомі американські дипломати, які працювали в нашій країні. Йдеться про спробу їхнього "вербування" одним із парламентерів президента Зеленського, якого політолог називає "тіньовим міністром закордонних справ", Андрієм Єрмаком.

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"Вербування відбувалось за класичним кремлівським темником із довірчим додаванням особистісного "оживляжу". Пан кінопродюсер показував дипломатам фотографії своїх нібито близьких родичів, начебто загиблих у війні на Донбасі, і ледве стримуючи скупу чоловічу сльозу, нападав із прокльонами на "кривавого баригу Порошенка", який розв'язав цю братовбивчу війну", - пише Піонтковський.

Він дорікає Єрмаку в надмірній активності не на користь України.

"Це він підписав 12 липня від імені української держави той самий протокол радників "нормандського формату", за яким Україна вперше взяла на себе односторонні принизливі зобов'язання щодо покірного руху в бік свого приєднання до ОРДЛО", - стверджує експерт.

Крім того, за словами політолога, Єрмак особисто написав текст заяви, яку Зеленський мав зачитати 15 вересня на CNN.

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Піонтковський називає Єрмака куратором Зеленського від Путіна.

"Він так впевнений у своїй безкарності, що 14 листопада, коли в Раді вже почалося розслідування його багатогранної діяльності, він відкрито зустрічався з відомим лобістом Путіна-Трампа Браяном Ланза, який в 2018 році домігся зняття американських санкцій з одного з гаманців Путіна Олега Дерипаски", - пише політолог.

За його оцінками, зовнішньополітичні позиції української держави до весни 2019 року були виключно міцними. Російська агресія різко засуджувалася провідними країнами Заходу. Щодо Росії діяли політичні та економічні санкції. Спецпредставник США Курт Волкер наполягав на позиції, що не може бути й мови про перехід до політичного порядку денного без виведення Росією своїх військових і озброєнь із території окупованого Донбасу і передачі Україні контролю над її кордоном.

"Нікому і в голову не приходило тоді докоряти Україні як поганому школяру якимись невиконаними домашніми завданнями, ставити в куток, змушувати жалібно виправдовуватися і покірно доповідати про виконання чергових російських хотілок", - зазначає експерт.

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Протиставлення в українському медіапросторі так званої партії миру - команди Зеленського - партії війни (колишньої влади України) постійно підігрівається провідними українськими телевізійними каналами, які контролюються кумом Путіна Віктором Медведчуком і гаманцем "колективного Зеленського" Коломойським, який пропонує Путіну всю Україну оптом за $100 млрд.

Піонтковський також підкреслює, що подібна політика зіграла на руку впливовим силам на Заході, які лише й чекали будь-якого приводу і нагоди, щоб "здати" Україну агресору. І водночас отримати бонуси від фінансових чи геополітичних угод із кремлівським диктатором.

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