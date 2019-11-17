За даними британського Комітету з питань розвідки, Росія могла вплинути на референдум щодо Brexit, - The Sunday Times

Про це йдеться в доповіді, підготовленій Комітетом із питань розвідки та безпеки Палати громад парламенту Великої Британії, витяги з якої опублікувало видання The Sunday Times, передає Цензор.НЕТ.

У документі, зокрема, згадуються RT і Sputnik - російські пропагандистські канали іномовлення, які напередодні референдуму поширювали матеріали, спрямовані проти ЄС. У 2016 році, за шість місяців до голосування про членство в ЄС, RT і Sputnik оприлюднили понад 260 таких статей, які отримали близько 134 млн переглядів у твітері.

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Зазначимо, що доповідь "Росія" склав Комітет із питань розвідки і безпеки Палати громад британського парламенту. Протягом півтора року парламентарії досліджували ймовірний вплив Росії на референдум щодо Brexit 2016 року і втручання в парламентські вибори 2017 року.

Доповідь була готова в березні 2019 року, а на початку жовтня пройшла перевірку в британських спецслужбах на предмет конфіденційної інформації. Після цього комітет направив документ в уряд на узгодження. Але там їйого й досі не розглядали, посилаючись на брак часу.

Нагадаємо, 17 жовтня Європейська рада схвалила угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу.

19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відтерміновано навіть у тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.

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24 жовтня лідери політичних груп Європейського парламенту погодилися перенести Brexit до 31 січня 2020 року, тобто на три місяці.

28 жовтня Європейський Союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Борис Джонсон наполягав на виході Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, проте парламентарії таку можливість заблокували.