"Людина брудної репутації", - в Калмикії жителі Елісти вимагали відставки терориста "ДНР" Трапезнікова з поста мера

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дождь.

У мітингу взяли участь близько двох тисяч осіб.

Крім відсторонення Трапезнікова, учасники мітингу зажадали ввести прямі вибори мера і змінити кадрову політику в місті. "Ми вимагаємо прозорості, Трапезнікова ми знати не знали, нам привезли. Людина брудної репутації, нас це обурило", - пояснив один з ініціаторів акції Бадма Бюрчієв.

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Нагадуємо, наприкінці вересня Трапезнікова призначили главою адміністрації та т.в.о. мера Елісти. Його кандидатуру запропонував глава Калмикії Бату Хасіков, пояснивши це тим, що місту зараз потрібен "справжній антикризовий менеджер".

Трапезніков - людина з близького оточення колишнього ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Після його смерті в серпні 2018 року Трапезніков тимчасово виконував обов'язки глави терористичної "республіки".

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