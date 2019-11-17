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17.11.19 20:19

Під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський

Сьогодні під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер літній чоловік.

Під час перетину КПВВ "Станиця Луганська" помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив представник омбудсмена в Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловікові було 77 років, він перетинав КПВВ у бік  тимчасово окупованої території Луганської області. За повідомленнями та інформацією медичних працівників, причиною смерті стали проблеми із серцем. Точніший діагноз буде лише завтра", - написав Лисянський.

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Він зазначив, що Офіс омбудсмена неодноразово заявляв про необхідність присутності бригад швидкої допомоги на КПВВ у Луганській і Донецькій областях.

Під час перетину КПВВ Станиця Луганська помер 77-річний чоловік, - представник омбудсмена Лисянський 01

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