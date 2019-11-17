Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі

Повну стенограму свідчень Марі Йованович перед Конгресом США опублікувало видання Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, адвокат Республіканської партії Стів Кастор уточнив у дипломата, чи знала вона, що Аваков напередодні президентських виборів у США у 2016 році "сказав дуже неприємні речі про кандидата Трампа в соціальних мережах".
На що Йованович відповіла ствердно. "Так, іноді це відбувається в соціальних мережах. Але я хотіла б сказати, що міністр Аваков був хорошим партнером для Сполучених Штатів. І, як я говорила раніше, він дуже практична людина. І співпрацює, щоб виконати роботу", - заявила вона.
Раніше експосол під час слухань повідомила, що саме Аваков попередив її, що готується кампанія щодо усунення її з посади.
Пізніше конгресмен-республіканець Джим Джордан зазначив, що більшість українських політиків не підтримували Дональда Трампа під час виборчої кампанії 2016 року. Він згадав, зокрема, тодішніх посла України в США Валерія Чалого і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. На його думку, Йованович мала попередити владу України, щоб та не поводилась подібним чином. Колишній посол США сказала, що не вела ні з ким подібних перемовин, а також закликала спокійніше ставитися до подібних заяв всіх політиків.
"Ви знаєте, політики США часто будуть критикувати закордонну політику і зарубіжних колег, навіть, можливо, під час своїх виборів. Ви знаєте, це відбувається в політиці, і я думаю, що це не обов'язково є втручанням", - зазначила Йованович.
Зазначимо, що влітку 2016 року міністр внутрішніх справ висловив думку, що "безсоромна заява" кандидата в президенти США Трампа про імовірне визнання Криму російським - "діагноз небезпечного маргінала".
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.
26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.