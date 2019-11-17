Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Наші буксири супроводжують ракетний катер ВМФ РФ "Ивановец" і сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ РФ "Безупречный". Місце зустрічі із загоном російських кораблів, які буксирують захоплені катери, - за 60 миль від Меганому. Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі", - зазначив він.

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Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спеціальні судна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.