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17.11.19 21:47

Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов

Група українських буксирів, які прямують для прийому захоплених Росією катерів, о 20:00 пройшла мис Меганом біля берегів Криму.

Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Наші буксири супроводжують ракетний катер ВМФ РФ "Ивановец" і сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ РФ "Безупречный". Місце зустрічі із загоном російських кораблів, які буксирують захоплені катери, - за 60 миль від Меганому. Передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і  буксира "Яни Капу" відбудеться сьогодні вночі", - зазначив він.

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Передача катерів Бердянськ, Нікополь і буксира Яни Капу відбудеться сьогодні вночі, - Бутусов 01

Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спеціальні судна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.

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