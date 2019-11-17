Доповідь про вплив РФ на результат референдуму щодо Brexit оприлюднять після виборів, - міністр безпеки Британії Льюїс

Про це повідомляє Malay Mail із посиланням на міністра безпеки Великої Британії Брендона Льюїса, передає Цензор.НЕТ.

"Британський уряд опублікує доповідь парламентського комітету щодо можливого російського втручання в британську політику після виборів 12 грудня", - заявив Льюїс.

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За його словами, затримка з публікацією викликана бажанням "переконатися, особливо там, де йдеться про національну безпеку, що ми все робимо правильно і ретельно". Він, зокрема, підкреслив, що деякі документи не може бути оприлюднено під час загальних виборів.

Нагадаємо, в доповіді, підготовленій Комітетом із питань розвідки та безпеки Палати громад парламенту Великої Британії, зазначається, що Росія могла вплинути на результати референдуму про вихід із ЄС 2016 року.