Люди без опалення, електрики позбавлено цілі райони, під загрозою постачання води, - "Нафтогаз" про ситуацію в Новому Роздолі на Львівщині

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК.

"Ситуація на підприємстві і в місті критична. Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлено цілі райони. Під загрозою поставка води в один із районів міста", - йдеться в повідомленні.

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Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" запросила працівників Новороздільської ТЕЦ, а також працівників, які звільнилися через невиплату заробітної плати попереднім керівником із травня 2019 року, на зустріч 18 листопада о 9:00 у приміщенні ТЕЦ.

"Наразі ми працюємо не лише над тим, щоб максимально швидко перевірити технічний стан інфраструктури і запустити ТЕЦ Нового Роздолу та Новояворівська, а й над тим, щоб повернути фахівців", - підкреслили в повідомленні.

Також наголошується, що поліція охорони отримала інструкцію забезпечити доступ на цю зустріч запрошених працівників.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 13 листопада відвідав Львівську область через неготовність до опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі. Ці два міста виявилися не готовими до подачі тепла: в трубах немає води, гідравлічні випробування влітку не проводилися, працівники ТЕЦ не отримують зарплату вже майже пів року.

У Новому Роздолі тепломережа не готова до старту. Глава уряду дав доручення упродовж щонайбільше п'яти днів підготувати мережу до старту. У ДСНС готові в разі зниження температури забезпечити громадян всім необхідним.

За даними ЗМІ, проблеми з опаленням в Новояворівську та Новому Роздолі почалися після того, як НАБУ звинуватило два теплогенеруючі підприємства, що належать братам Дубневичам, у розкраданні газу на 1,5 млрд гривень. Тоді ж суд заарештував ці підприємства, а державне агентство АРМА передало їх в управління ТОВ "Гарант Енерго М" - фірмі, яку вибрали на конкурсі. Однак новий керівник не впорався з функціями, оскільки виникли проблеми з кадрами, а частину обладнання ТЕЦ демонтували старі власники.

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