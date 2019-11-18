Корупція робить українських лідерів вразливими для Росії, і народ України це розуміє, - Йованович

Про це заявила Марі Йованович, виступаючи перед конгресом США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на опубліковану Washington Post стенограму.

Вона назвала корупцію в Україні радянською спадщиною. "Корупція робить українських лідерів вразливими для Росії, і український народ це розуміє. Ось чому вони почали Революцію Гідності у 2014 році, вимагаючи бути частиною Європи, вимагаючи трансформації системи, вимагаючи жити під владою закону", - зазначила Йованович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - поле битви за сфери впливу, якщо Росія переможе, вона може продовжити спроби розширити територію і вплив, - Йованович

На її думку, в цьому збігаються інтереси України та США.

"Корумповані лідери за своєю природою менше заслуговують на довіру, тоді як чесне і відповідальне українське керівництво робить американсько-українське партнерство більш надійним і більш цінним для Сполучених Штатів. Рівне ігрове поле в цій стратегічно розташованій країні, що межує з чотирма союзниками по НАТО, створює середовище, у якому бізнесу США легше торгувати, інвестувати і отримувати прибуток. Корупція також є проблемою безпеки, тому що корумповані чиновники вразливі для Москви", - наголосила експосол.

Вона закликала допомогти Україні перетворитися на правову країну, оскільки це "в інтересах національної безпеки Америки".

Йованович впевнена, що підігрування корупційним інтересам українських чиновників є небезпечним для США, бо "розширює ігрове поле для таких автократів, як президент Путін".

Читайте також: Міністр Аваков був хорошим партнером для США, - Йованович заступилася за главу МВС під час слухань у Конгресі

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою. 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

15 листопада Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа із Зеленським. Цього ж ня відбувались другі публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.

Також читайте: Ще два свідки розмови Трампа із Зеленським дали свідчення в Конгресі США