Умовою приватизації буде не зменшення, а збільшення робочих місць, - Милованов

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю "Прямому", інформує Цензор.НЕТ.

"Є критерії, за якими ми визначаємося, що має бути приватизовано, а що не має. Ці критерії: стратегічність підприємства, сервісність підприємства і прибутковість", - зазначив він.

Як приклад стратегічного підприємства міністр назвав виробника танків або куль.

"Навіть якщо ми ці кулі можемо купити на ринку і вони дешеві, але все одно це критична для нас точка виробництва. Тому що, якщо у нас не буде, в якийсь момент хтось може ви використати і домовитися, щоб нам їх не продавали. Тому ми якісь підприємства будемо завжди залишати", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 500 держпідприємств мають передати на приватизацію до кінця року, - Гончарук

Це стосується й активів, зокрема аеропортів. "Можливо, не важливі аеропорти можна зробити приватними. Але порти, вокзали, критичну інфраструктуру ми не можемо продавати. Акваторії портів… Тобто сам порт, можливо, і може бути приватним, а от купити акваторію і потім нікого туди не пускати — ми цього не допустимо. Тому певні аспекти інфраструктурні мають залишитися. У нас є університети, школи, лікарні тощо. Ми про це якось забуваємо, коли говоримо про приватизацію. У нас шалені обсяги ресурсів і активів, які важливі і стратегічні. І вони завжди будуть залишатися в державній власності", - наголосив Милованов.

Ще один приклад - ДП "ProZorro", яке виконує сервісну функцію. "Це воно нібито державне підприємство, але воно не може бути приватним підприємством ніколи. Тому що ми будемо використовувати когось, щоб вони купували все для держави? Це має бути функція самої держави. Це сервісна", - пояснив глава Мінекономіки.

Третім прикладом Милованов назвав такі компанії, як "Укрзалізниця". Компаніями, що залишилися в держвласності, управлятиме створюваний Фонд національного багатства.

Також читайте: Давайте чесно: ще 5-7 років - і нічого буде приватизувати, олігархи загнали великі підприємства в борги, - Милованов

Міністр нагадав, що мала приватизація триває і зараз, а велика приватизація готується, тому що треба "вичищати компанію, готувати і продавати". "І це займає інколи рік, інколи пів року, інколи більше. Я сподіваюся, що наступного року ми кілька об’єктів підготуємо і продамо. Команда така стоїть — наприклад, до квітня вже перший провести об’єкт. І далі будемо далі робити", - зазначив він.

"Я хотів би тут сказати, що важливо, щоб люди розуміли, які працюють у цих компаніях, що ми будемо забезпечувати не зменшення, а збільшення робочих місць. Це будуть умови приватизації. Тобто ми будемо гарантувати, що люди мають роботу і мають навіть підвищення кваліфікації", - повідомив Милованов.