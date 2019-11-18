Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.11.19 07:39

Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, ПТРК і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

17 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, ПТРК і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, а також іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:

- біля Новомихайлівки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї - з мінометів калібру 82 мм;
- двічі поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Лебединського - з СПГ, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Авдіївки - з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів;
- біля Павлополя - зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів на Донбасі

Також повідомляється, що 7 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- неподалік Кримського - з протитанкових ракетних комплексів;
- двічі біля Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Новолуганського - з ручних протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Троїцького - з СПГ та автоматичних гранатометів;
- поблизу Травневого - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Учора, 17 листопада, бойових втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними штабу, від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, ПТРК і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100