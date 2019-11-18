Пристайко про "Північний потік-2": Наше завдання - знайти компроміс

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Що стосується "Північного потоку-2", то Німеччина відкрито говорила багато разів: це наш економічний проєкт, який ми хочемо довести до кінця, ми вклали у нього багато інвестицій, ми віримо, що він допоможе нам диверсифікувати джерела енергії. Наша позиція діаметрально протилежна, і ми кажемо нашим німецьким колегам, що це той випадок, коли ми з ними не погоджуємося. Вони це розуміють і кажуть: це той випадок, коли і ми з вами не погоджуємося. Наше завдання – знайти певний компроміс у цьому випадку", - повідомив він.

За словами Пристайка, німці шукають цей компроміс і готові до нього.

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"Меркель неодноразово говорила, що передумова завершення будівництва "Північного потоку-2" – це гарантування визначеного обсягу прокачування через українські трубопроводи. Це компроміс, навколо якого ми зараз працюємо", - сказав глава МЗС.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 листопада Бундестаг ухвалив поправки до директиви Євросоюзу щодо "Північного потоку-2".

Кабінет Міністрів України схвалив рішення Бундестагу. З оновленого газового законодавства прибрали проблемні норми, які давали Німеччині можливість вивести з-під його дії "Північний потік-2".