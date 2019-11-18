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18.11.19 08:47

Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці

У жовтні минулого року МЗС України почало онлайн-кампанію #CorrectUA.

Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці

Міжнародний аеропорт Катару Хамад виправив на своїй офіційній інтернет-сторінці написання столиці України з Kiev на Kyiv. Про це повідомляється на сторінці у Facebook посольства України в Катарі, передає Цензор.НЕТ.

"Гарні новини! Завдяки проведеній Посольством роботі в межах заходів #CorrectUA міжнародний аеропорт Хамад (Hamad International Airport) у Державі Катар виправив на своїй офіційній інтернет-сторінці написання нашої столиці м.Київ. Відтепер маємо Kyiv!" - йдеться в повідомленні.

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Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці 01
Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці 02
Kyiv not Kiev: Міжнародний аеропорт Катару змінив написання назви української столиці 03

Як відомо, на початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, у межах якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування написання міста Київ латиницею (#KyivNotKiev).

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