МЗС має "папку з варіантом номер два" на випадок, якщо мінський процес не реалізується, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Україна.

Пристайко зазначив, що МЗС має "папку з варіантом номер два, на випадок якщо варіант номер один не працює". У ній написано, що якщо мінський процес не реалізується, треба мати альтернативні варіанти дій.

"Я вже багато разів казав, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання: так ми виходимо з мінських угод? Тобто я не сказав нічого "антимінського", навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру", - сказав він.

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Водночас він додав, що якщо цей варіант не спрацьовує, наприклад, Росія блокує рішення Радбезу ООН і місія не з'являється, тоді, очевидно, дипломатична система дістає третій варіант.

"І в нас у запасі є ще кілька варіантів, які змальовувалися вже президенту у загальних рисах", - додав Пристайко.