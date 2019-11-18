Офіційних запрошень для проведення зустрічі Зеленського і Путіна в Нур-Султані не направляли, - МЗС Казахстану

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Казахстан", про це заявив глава МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді.

"Пропозиція Назарбаєва про переговори Путіна і Зеленського в Казахстані прозвучала як тема обговорення на рівні експертів, МЗС не направляло офіційних запрошень", - заявив міністр.

Нагадаємо, 12 листопада, Назарбаєв висловив переконання, що Путін і Зеленський зможуть домовитися про врегулювання ситуації на сході України під час особистої зустрічі, і запропонував провести її на території Казахстану.

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