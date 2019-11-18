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18.11.19 10:13

"Богдан одружений чи за дівками бігає?" - дівчина виклала у Facebook листування з главою ОП

Глава Офісу Президента України Андрій Богдан попросив киянку Маргариту Мендель прийняти його запит у друзі в соцмережі Facebook. Це викликало бурхливу дискусію в соцмережі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під одним із фото користувачок Facebook він залишив повідомлення: "Запит прийми (у друзі в соцмережі. - Ред.)".

Богдан одружений чи за дівками бігає? - дівчина виклала у Facebook листування з главою ОП 01

Мендель не відреагувала на прохання в коментарях, але присвятила цьому окремий пост.

Дівчина зробила скрин повідомлення глави ОП, написавши: "Все не можу зрозуміти ... Богдан одружений чи за дівками бігає?"

Користувачі з гумором висловилися про ситуацію. "Одне іншому не заважає", "Це питання поставлене на рівні державного", "Людина хоче поєднувати корисне з приємним", "Хоч куди глянь - одна політика", "Бідна буде його дружина", - жартують коментатори.

Богдан одружений чи за дівками бігає? - дівчина виклала у Facebook листування з главою ОП 02

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