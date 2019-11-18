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18.11.19 10:49

Вчителі молодших класів цього року, крім атестації, пройдуть ще й сертифікацію, - Новосад

Майже тисяча вчителів молодших класів цього року, крім атестації, пройдуть сертифікацію.

Вчителі молодших класів цього року, крім атестації, пройдуть ще й сертифікацію, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це в ефірі "1+1" заявила міністерка освіти України Ганна Новосад.

"Сертифікація - мотивація найкращих педагогів. Через сертифікацію ми хочемо знайти агентів змін, через яких ми будемо будувати Нову українську школу. Цього року є квота на сертифікацію - 1000 вчителів, зареєструвалися 800 вчителів молодших класів", - зазначила Новосад.

За її словами, наразі сертифікація – це добровільний інструмент.

"Ті, хто пройде сертифікацію, наступного року отримують 20% до зарплат. Сертифікація для тих, хто її пройде, діятиме три роки. Це можливість перезавантажити атестацію педагогів", - резюмувала міністерка освіти.

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