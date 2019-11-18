Людям, які хочуть заробити грошей, не варто йти на держслужбу, - глава НАДС Стародубцев

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"На держслужбі все ж таки має превалювати нефінансова мотивація. Ми збираємося зробити нормальну модель зарплат, вирівняти її, зробити більш прозорою і справедливою. Але люди, які хочуть заробити грошей, їм не потрібно йти на держслужбу, гроші треба заробляти в бізнесі, а в держслужбі можна реалізувати інші речі. Можна навчитися, бо це найскладніша система, яка є в країні, значно складніша за бізнес. Рівень амбіцій, завдань і цілей тут просто на порядок вищий, це величезний виклик і відповідальність", - повідомив Стародубцев.

Глава НАДС зазначив, що на держслужбі заробітна плата дуже непрозора, докручується надбавками і стимулює не те, що треба.

"Базові правила HR кажуть, що ви платите людям за бажану поведінку. А у нас є купа всіляких надбавок за вислугу років, за ранг, тобто ми самі більше платимо не за результат, а за те, що людина довго сидить на держслужбі. Це просто якась дурість. Давайте не будемо платити людям за те, що вони сидять, платімо за те, що вони роблять", - зауважив Стародубцев.

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Керівник Нацагентства вважає, що безліч надбавок необхідно дерегулювати, а саме нарахування зарплат спростити.

"Все, що є номінально надбавкою, а за фактом зарплатою - назвати зарплатою, і показувати це на сайтах робіт. Тому що в нас ще якась проблема - якщо супермаркет шукає працівників, то вони пишуть, що зарплата в 20 тис. грн, і це означає, що ти в стрибку і за супернавантаження отримаєш 15 тис. А коли пишемо, що у нас зарплата від 9 тис. грн, то це може бути і 30 тис. Ми банально програємо з точки зору маркетингу на ринку праці", - констатував він.

Стародубцев додав, що держава не має платити стільки ж, скільки платять на ринку, але важливо зарплати на держслужбі хоча б зіставити з ринковими.

"Нам потрібно зробити модель категоризації посад. Нам треба зрозуміти, що це головний спеціаліст, це економіст, це юрист, а це IT-вець і порівнювати їх тоді з різними ринками. Бо сьогодні це просто "головний спеціаліст", і ми не знаємо, хто він, ми просто встановлюємо йому 9 тис. грн окладу. З такою логікою ми не знайдемо хороших людей", - сказав глава НАДС.

На запитання, чи зможе Україна реформувати систему оплати праці на держслужбі без фінансової допомоги міжнародних партнерів, Стародубцев відповів, що для початку необхідно розробити категорії посад, спростити всі надбавки і зробити модель оплати праці, а далі запитати, чи готовий уряд це профінансувати.