Російський слідчий у справі українських моряків поїхав до окупованої Керчі оформляти відправку захоплених катерів, - адвокат Полозов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Питання про передачу українських суден порушувалося ще кілька тижнів тому і про це ми говорили зі слідчим. Він говорив, що планує поїхати до Керчі і братиме участь у якихось діях з оформлення передачі цих суден. Зараз слідчий виїхав туди і це, ймовірно, свідчить про те, що передача суден все ж здійсниться", - сказав він.

Нагадаємо, 16 листопада з'явилася інформація, що Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами і буксиром.

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