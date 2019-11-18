Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.11.19 11:25

НБУ пропонує дозволити знімати готівку з карток у касах магазинів

Національний банк пропонує надати можливість власникам банківських карток у разі необхідності отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг.

НБУ пропонує дозволити знімати готівку з карток у касах магазинів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Таке рішення сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом", - повідомили в Нацбанку.

Про це йдеться в проєкті постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

Усі охочі можуть висловити пропозиції до проєкту постанови Нацбанку до 15 грудня, після чого НБУ цю постанову затвердить і дозволить проводити подібні операції.

Також читайте: Нацбанк скасував ліміт на купівлю валюти

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100