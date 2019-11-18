НБУ пропонує дозволити знімати готівку з карток у касах магазинів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Таке рішення сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом", - повідомили в Нацбанку.
Про це йдеться в проєкті постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".
Усі охочі можуть висловити пропозиції до проєкту постанови Нацбанку до 15 грудня, після чого НБУ цю постанову затвердить і дозволить проводити подібні операції.