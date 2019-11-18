За минулий тиждень вогонь забрав життя 31 людини, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
У відомстві зазначили, що на всі події було забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їхнього виникнення. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 39 осіб.
Ліквідовано 1 тис. 48 пожеж, врятовано на пожежах 36 осіб та не допущено знищення вогнем 369 будівель і 55 одиниць техніки. На пожежах загинула 31 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 10 млн 155 тис. грн.
Від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 318 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 729 вибухонебезпечних предметів.
Упродовж тижня на водних об’єктах загинуло 16 осіб.