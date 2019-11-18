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18.11.19 11:51

Радник прем'єра Голик написав книгу "про менеджерів, що хакнули держуправління"

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик видав книгу під назвою "Безкінечність не для слабаків. Книга про менеджерів, що хакнули систему держуправління".

Радник прем'єра Голик написав книгу "про менеджерів, що хакнули держуправління"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

У книзі розповідається про роботу команди Валентина Резніченка в період його керівництва Дніпропетровською ОДА з 2015 по 2019 рік.

"Ця книга про унікальні речі, об'єкти і проекти, які ми зробили всі разом. Вона написана потом, кров'ю, нервами, здоров'ям і досвідом сотень людей. Ця книга написана не мною. І не про мене. Ця книга написана нами. Всіма тими, хто єдиною командою зробив фізично те, чого ніхто ніколи ні в одній ОДА не робив. І про нас. Людей, які дали фізично відчутний результат, попри все", - зазначив Голик.

Радник премєра Голик написав книгу про менеджерів, що хакнули держуправління 01

У період з 2015 по 2019 рік Юрій Голик був радником Валентина Резніченка та одним з ініціаторів та ідеологів розвитку інфраструктури регіону. За цей період в області було реалізовано сотні інфраструктурних проектів: від ремонту доріг, лікарень, шкіл і дитячих садків до будівництва нових спортивних об'єктів і систем альтернативного опалення.

На сьогодні Голик працює радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука і займається реалізацією нового проекту, ініціатором якого виступив президент Володимир Зеленський: будівництво в Україні за рік по 100 шкіл, дитячих садків, стадіонів і доріг.

Книга Юрія Голика вийшла друком у видавництві "Фоліо", доступна в продажу по всій країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво областей навчать проектного менеджменту, - радник прем'єра Голик

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