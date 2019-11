Ви є і будете кістяком нашої армії, - Загороднюк привітав сержантів ЗСУ з професійним святом

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За стандартною процедурою у День сержанта ЗС України я маю доводити, чому вважаю кожного з них важливим. Давайте дещо поміняємо. Я не буду доводити очевидне. Я просто скажу, що без вас українського війська не буде. Ви є і будете the backbone of the Army (кістяком Армії), зв’язуючи у єдиний механізм командирів, які ставлять завдання, і захисників, які ці завдання виконуватимуть", - написав Загороднюк.

Також глава Міноборони подякував сержантам за службу і за вірність Україні: "Слава Україні!"

