Пресслужба Порошенка про підозру ДБР: конвульсії Труби перед відставкою

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби Порошенка.
"З останніх сил чіпляючись за крісло, яке швидко вислизає, директор ДБР Роман Труба викинув останній козир - проєкт повідомлення про підозру П'ятому президенту України. Поспіх Труби та його наставника Портнова обумовлений не тільки близьким звільненням керівника ДБР. Адже 15 листопада Шевченківський суд зобов'язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього виробництва. І конвульсії Труби - лише спроба ухилитися від виконання судового рішення", - йдеться в заяві.