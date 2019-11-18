Підготовка Кремля до саміту в "нормандському форматі" 9 грудня на завершальній стадії, - Пєсков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Нормандський формат" заплановано на 9 грудня, це дійсно так, підготовка ведеться і вже вступила в завершальну стадію", - заявив Пєсков.

Він також уточнив, що 18 листопада Путін проведе міжнародну телефонну розмову. Він не назвав, хто стане співрозмовником президента РФ, але зауважив, що розмова "буде багато в чому пов'язана з підготовкою до "нормандського формату".

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Нагадуємо, раніше в Офісі Президента України повідомили, що досягнута домовленість про проведення саміту в нормандському форматі в Парижі 9 грудня.