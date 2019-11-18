Із загиблими під час вибухів у Балаклії військовослужбовцями Дмитром Мовчаном та Денисом Ярмаком попрощаються завтра в Охтирці

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці в/ч А0563, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв вибухів у Балаклії збільшилася до трьох - один військовослужбовець помер у лікарні, - Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, за попередніми даними оперативної групи Генштабу, встановлено, що "15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 - групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно, під час завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", відбулося його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів".

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Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один з поранених від поранень помер у лікарні.

Нагадаємо, 15 листопада приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області.