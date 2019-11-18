Військова прокуратура увійде до складу Генпрокуратури, а не Міноборони, - заступник генпрокурора Чумак

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав Чумак в інтерв'ю інформагентству Міноборони "АрміяInform".

"Військових прокурорів вже виводять з-під підпорядкування Міноборони. І абсолютно точно вже не діятиме прокурорський "призов" через військове відомство. Ці люди будуть цивільними і повністю перейдуть у підпорядкування генеральному прокурору. Військова прокуратура входитиме до складу Генпрокуратури, а не Міноборони. Всі види забезпечення прокурори теж отримуватимуть тут, за місцем роботи. А не так, як раніше: Міноборони їх забезпечувало, а прокурори його контролювали, що породжувало прямий конфлікт інтересів. Водночас розслідуватимуть ті самі справи щодо військових злочинів, злочинів у сфері національної безпеки і оборони, в ОПК, на держпідприємствах та у військових формуваннях", - сказав Чумак.

За словами головного військового прокурора, цей процес доволі тривалий, а дедлайном стануть відповідні накази генпрокурора про ліквідацію спочатку Головної військової прокуратури і створення Головної спеціалізованої прокуратури, а потім - про ліквідацію прокуратур регіонів та створення на їхнбому рівні спецпрокуратур.

"Завершиться процес формуванням спеціалізованих прокуратур гарнізонів. Причому ми проаналізуємо, де в них є потреба, а де - ні", - підсумував Чумак.

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