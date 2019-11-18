Передача Україні військових кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу, - прессекретар президента РФ Пєсков

Про це Пєсков у понеділок заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "Интерфакс".

"Це жодним чином не пов'язано з Міжнародним трибуналом. Жодного зв'язку тут немає і бути не може", - сказав Пєсков.

Пєсков порекомендував за коментарями, пов'язаними з процесом передачі Україні військових кораблів, звертатися до ФСБ Росії.

Як повідомлялося, 18 листопада МЗС Росії повідомило, що передача українських кораблів, які були захоплені в 2018 році, відбулася.

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Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.