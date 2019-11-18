Кожна п'ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства, - уповноважений з прав дітей Кулеба

Про це заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба під час брифінгу на тему "Як захистити дитину від сексуального насильства", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Стосовно статистики, дослідження показують, що кожна п'ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства. І дійсно, цифра досить серйозна. Це не тільки зґвалтування. Сексуальне насильство може відбуватися у різний спосіб, це також можуть бути домагання", - сказав Кулеба.

За його словами, потерпають від цього як хлопчики, так і дівчатка. "Ці дослідження проводили по всьому світу. Україна не вирізняється від інших країн, високий рівень насильства існує в кожній країні. І як показують дослідження, переважно це люди, які є знайомими чи близькими дитини", - зазначив дитячий омбудсмен.

Кулеба наголосив, що досить часто проблеми важко виявити, тому цій темі необхідно приділяти значну увагу при формуванні державної політики, розробленні процедур, щоб захистити дітей. Він підкреслив, що останні роки дедалі актуальнішим стає питання захисту дітей в онлайн-просторі.

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"Тому що злочинці все більше ідуть в онлайн-простір, і дуже багато батьків не розуміють, яким чином можна було б дитину захистити", - зауважив Кулеба.

Начальниця ювенальної превенції Національної поліції України Лариса Зуб своєю чергою додала, що загалом у цьому році від сексуальних злочинів постраждали 324 дитини. Вона наголосила на необхідності розробити комплексний захист для дитини.

"Анонімні центри, куди дитина зможе звернутися сама... І правоохоронні органи, це не тільки, а й поліція, прокуратура, судді повинні мати єдину навчальну програму, яку убезпечить дітей від повторного травмування", - заявила Зуб.

Також, за її словами, є необхідність у більшій кількості кваліфікованих психологів, соціальних працівників. Кулеба, своєю чергою, підкреслив, що у складі Національної поліції необхідно створити спеціальний підрозділ з питань захисту дітей, який би займався, в тому числі розслідуваннями цих злочинів, де були б фахівці, які б зналися на таких питаннях.





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