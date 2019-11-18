За час мого перебування на посаді ГПУ разом із колегами з МВС, СБУ та ДФС повернули державі $4 млрд, - Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ про це він повідомив в інтерв'ю УП.

"За мій час генеральна прокуратура разом з колегами з МВС, СБУ, ГФС повернули державі 4 мільярди доларів, грошима або майном. 4 мільярди доларів. З них півтора мільярда доларів грошей - злочинної організації Януковича", - сказав він.

За його словами, в планах було повернути ще 7 мільярдів доларів, які оточення колишнього президента Віктора Януковича вивели з території України в США.

"Ще 7 млрд доларів цієї ж організації були виведені з України на територію Сполучених Штатів Америки ... Це гроші злочинної організації Януковича. Коли ми спецконфіскували півтора мільярда, вони були пропущені через більш ніж 10 різних офшорів, які пов'язані між собою одними і тими ж особами.

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Деякі офшори також були присутні і у виведенні 7 млрд. Це означає, що діяла та сама організація, тими самими методами, а іноді і тими самими інструментами. Відповідно я звернувся до уповноважених осіб США допомогти нам з розслідуванням цієї справи. Відповіді я не отримав", - повідомив він.

Тоді, як зазначив ексгенпрокурор, він звернувся в посольство США з пропозицією організувати зустріч з генеральним прокурором США, щоб обговорити це питання.

"У показаннях Марі Йованович Конгресу є пряма брехня. Вона стверджує, що я хотів цієї зустрічі, але відмовився надати документи про те, що саме я хочу обговорити в Штатах", - сказав Луценко.

Нагадаємо, 13 листопада Палата представників Конгресу США почала публічну фазу слухань у справі імпічменту Трампа. Перед законодавцями до Йованович виступили двоє свідків - тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.