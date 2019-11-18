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18.11.19 13:50

Маас їде в Україну для підготовки саміту в "нормандському форматі", - представник МЗС Німеччини Бургер

Глава МЗС ФРН Гайко Маас вирушає з візитом в Україну, мета візиту - підготовка майбутнього саміту в "нормандському форматі".

Маас їде в Україну для підготовки саміту в "нормандському форматі", - представник МЗС Німеччини Бургер

Про це повідомив журналістам офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні міністр вирушає до Харкова, а далі - в район контактної лінії", - сказав Бургер. За його словами, у вівторок поїздка продовжиться в Києві, де Маас буде вести переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими політиками.

Відповідаючи на запитання, Бургер сказав, що поїздка служить підготовці майбутнього саміту в "нормандському форматі", запланованого на 9 грудня в Парижі.

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"Мета зустрічі в "нормандському форматі" - реалізація мінських домовленостей. Міністр планує отримати інформацію на місці", - додав він.

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