Закон №0931 грубо обмежує конституційні права громадян України: Заява Координатора Всеукраїнської Собору Турчинова

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Координатора Всеукраїнської Собору Олександра Турчинова щодо спроб законодавчого обмеження свободи слова і віросповідання

"14 листопада на своєму засіданні Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин ухвалив редакцію проекту Закону №0931 щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, знехтувавши зверненням Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, що об’єднує 95% релігійної спільноти нашої держави.

Закон №0931 в редакції, що ухвалив профільний комітет, грубо обмежує конституційні права громадян України, адже позбавляє їх права на вираження своїх поглядів та переконань, відповідно до їх світогляду та віросповідання. Громадянам нашої країни забороняється поза межами церкви чи свого дому висловлювати критичні зауваження щодо агресивної пропаганди ЛГБТ, будь-яких збочень, адже за це законом передбачене покарання аж до відкриття кримінального провадження.

Внесені до законопроекту №0931 норми доводять ситуацію до абсурду, позбавляючи релігійні організації права відмовляти у працевлаштуванні представникам ЛГБТ чи іншим людям, які ведуть спосіб життя, що протирічить загальним моральним та церковним канонам. У разі відмови, церкви чекають серйозні штрафи та покарання.

Також законопроект №0931, посилюючи норми щодо протидії так званій "дискримінації", запроваджує такі нові розпливчасті поняття, як: "віктимізація", "дискримінація за асоціацією", "множинна дискримінація". Враховуючи двозначність та неконкретність даних понять, відкриваються широкі можливості для покарання за будь-які критичні зауваження чи дописи у соцмережах щодо порушення традиційних для нашої нації цінностей чи аморальної поведінки.

Боротьба з "дискримінацією" у даному законопроекті нівелює основоположні права людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання.

За публічну позицію віруючих громадян та батьків, які дбають про виховання своїх дітей, законодавчо передбачено адміністративну та навіть кримінальну відповідальність. Тобто будь-яка критика діяльності ЛГБТ-спільноти та аморальної поведінки прирівнюватиметься до злочину.

Враховуючи викладене, аби не допустити обмеження свободи слова, світогляду та віросповідання, звертаємося до всіх фракцій Верховної Ради України та позафракційних народних депутатів України не підтримувати проект Закону №0931.

Об’єднання релігійних та громадських організацій "Всеукраїнський Собор" закликає всіх віруючих та небайдужих громадян об’єднати свої зусилля для захисту фундаментальних прав та моральних основ нашого суспільства.

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