Зеленський завтра зустрінеться з прем'єром Чехії Бабішем

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
"19 листопада відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом", - йдеться в повідомленні.
Президент України і глава чеського уряду зустрінуться з представниками ЗМІ о 12:45.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чеський прем'єр Бабіш 18 листопада прибуде з візитом до України. Прем'єр заявив, що прибуде в Україну з економічною місією.