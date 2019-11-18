Зеленський завтра зустрінеться з прем'єром Чехії Бабішем

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"19 листопада відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом", - йдеться в повідомленні.

Президент України і глава чеського уряду зустрінуться з представниками ЗМІ о 12:45.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чеський прем'єр Бабіш 18 листопада прибуде з візитом до України. Прем'єр заявив, що прибуде в Україну з економічною місією.

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