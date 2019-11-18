Рецидивіста, який видурив у пенсіонера понад 1,1 млн грн, заарештовано на 60 діб, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

8 листопада близько 20:30 на міський телефон заявника з невстановленого номеру зателефонував невідомий. Він сказав, що нібито донька потерпілого збила чоловіка, який наразі у тяжкому стані перебуває у медичному закладі. Для його "лікування" пенсіонер передав невідомому 17 тисяч доларів США. Менш ніж за годину заявнику зателефонували із повідомленням про те, що "постраждалий" у ДТП помер та потрібні ще гроші для вирішення питання щодо не притягнення його доньки до кримінальної відповідальності. 81-річний чоловік передав незнайомцю ще 5,4 тис. доларів США, 7 тис. євро та 37 тис. гривень.

Таким чином, телефонний шахрай шляхом обману заволодів грошима на загальну суму 1 109 368 гривень.

У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів працівники Московського відділу поліції затримали особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 28-річний чоловік, раніше неодноразово судимий за умисні корисливі злочини проти власності.

Слідчим Московського відділу поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 та ч. 4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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